شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينسق مع وزارة الثقافة بشأن المهرجانات الخاصة بالعمل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيخاطب اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة حتى لا يقام أى مهرجان يخص الإعلام دون موافقة سابقة من المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى للتصدى لإقامة مهرجانات مجهولة تسىء للإعلام.

وأضاف محمد العمرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعًا لها خلال الأيام المقبلة لمناقشة المهرجان المهين للإعلام المصرى، والذى عقد تحت عنوان "المبدعات العرب" بالإسماعيلية.

وكان مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب، الذى أقيم مؤخرًا، قد آثار غضب الجماعة الصحفية والإعلامية، وأيضًا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مؤكدين أنه يمثل صورة مهينة ومشينة للإعلام المصرى وغير مقبول تكرارها، كما أعلنت الصحف القومية تبرأها من هذه الفعالية وعدم علاقتها بها رغم إلصاق بوستر بأسمائها كراعية للمهرجان.