شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية فى ​حكم تربية طيور الزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم تربية طيور الزينة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا حرج شرعًا فى تربية الطيور بشرط أن يقوم المربى برعايتها وتوفير مأكلها ومشربها وعدم إيذائها، وإلا فليطلقها لتعش بما فطرت عليه، قال صلى الله عليه وسلم «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض».

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