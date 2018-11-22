شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين»: ٣ قرارات عاجلة لحل مشكلات القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، 3 قرارات عاجلة لحصر مشكلات الاستثمار الزراعى والفلاحين ووضع رؤية العلماء الزراعيين لحل هذه المشكلات، تضمنت تشكيل لجنة المستثمرين الزراعيين وفقا للقرار رقم 100 لسنة 2018. كما أصدر نقيب الزراعيين قرارًا برقم 102 لسنة 2018، بتشكيل لجنة من الخبراء والمعنيين بالزراعة المصرية تكون مهمتها حصر مشكلات المزارعين والفلاحين. وأصدر خليفة قرارًا بتشكيل لجنة الخبراء الزراعيين، برئاسة الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق. ومن جانبه قال نقيب الزراعيين، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن اللجان الثلاث تستهدف وضع قاعدة بيانات حقيقية بمشاركة الخبراء تكون خارطة طريق لإصلاح الزراعة المصرية.

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