شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستعرض مخاطر «أكياس البلاستيك» على الكائنات الحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، «سيدارى»، جّلسة توعية حول «الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على مخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كأحد أخطر الملوثات البيئية تهديدًا للتنوع البيولوجى وتأثيراتها السلبية على المستوى البيئى والصحى والاقتصادى والاجتماعى.

واستعرضت الجِلسة المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية كتجربة رائدة فى مصر لحماية التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع ككل لتمكين هذه المبادرات من تغيير السلوكيات والنسق الاستهلاكى إلى أساليب متوافقة بيئيًا تسعى إلى المشاركة فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى.

وشملت دعوة الحضور لاستبدال الأكياس البلاستيكية إلى أكياس صديقة للبيئة لأهمية ذلك فى الحفاظ على التنوع البيولوجى والكائنات الحية، وتم توزيع شنط صديقة للبيئة للمساهمة فى حمايتها والتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقاء مديرة البرامج العالمية بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة، ورئيس المكتب الإقليمى لغرب آسيا، هانى الشاعر، والمدير المشارك، جون إيف، إلى طرح «الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى»، للنقاش داخل قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وذلك من أجل المساهمة فى بناء قدرات العاملين، خاصة الشباب، على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش أيضًا بمشاركة جميع الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل فى تنفيذها.

وأشار «الشاعر» إلى أهمية التعاون مع مصر، خاصة مع قياداتها والعالم فى تحقيق أهداف التنوع البيولوجى وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للاتفاقية، لمدة يومين، مؤكدًا استعداد الاتحاد لدعم مصر فى تنفيذ جميع متطلبات الاستراتيجية، واستعداداه لإجراء جميع المناقشات مع الشركاء من جامعات ومجتمع مدنى وجهات بحثية للخروج بها إلى أفضل صورة.

وأضاف «الشاعر» أن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة قام بدعم مصر فى العديد من المجالات، ومنها ترشيح إعلان محمية «رأس محمد» وموقع «وادى الحيتان» على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية به، بالإضافة إلى دعم إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع بشكل فعال، وذلك خلال مؤتمر التنوع البيولوجى المنعقد بشرم الشيخ. والتقت وزيرة البيئة المهندس كريم دبوس، صاحب مبادرة «E» لتدوير المخلفات إلكترونيًا من خلال إعداد أبلكيشن خاص بإعادة الأجهزة المستعملة لبعض الشركات الصناعية وإصلاحها وإعادة استخدامها، والتى تهدف إلى حماية البيئة من المخلفات بإعادة استخدامها كاملة أو باستخدام الأجزاء الصالحة منها لإفادة المجتمع.

ورحبت الوزيرة بالمبادرة وأكدت استعدادها لتقديم كل الدعم لها علاوة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وطرحت إمكانية توفير الدعم من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، داعية لعقد اجتماع بحضور وزارات (الصحة والتجارة والصناعة والاتصالات) لتوفير مظلة متكاملة للمبادرة، تضمن استمرارها.

وقالت الوزيرة، خلال لقاء رئيس الوفد الصينى على هامش المؤتمر، إن التعاون بين مصر والصين فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى، له أهمية كبرى، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مستدركة: «قضايا التنوع البيولوجى مشتركة، لذا لابد من وضع أهداف رئيسية محددة، وتحديد الالتزامات والأهداف الفرعية والميزانيات، وخلق توازن بين الالتزام بالأهداف المحددة مسبقًا للدول والآليات الطموحة للتنفيذ، ومراعاة طبيعة كل دولة، خاصة فيما يتعلق بمناطق المحميات الطبيعية، وتحديد درجات الحماية».

وشددت على أهمية وعى المواطنين بقضايا التنوع البيولوجى وأبعادها وتأثيراتها، ودورهم فى الحفاظ على الطبيعة من أجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة تطلعها لإطلاق أجندة عمل مشتركة مع الصين فى مجال التنوع البيولوجى، بهدف وضع مجموعة من الأنشطة والإجراءات فى هذا المجال. ومن جانبه، أوضح رئيس وفد الصين، أن أجندة أعمال المؤتمر تعد فرصة لكل من مصر والصين والأمانة العامة للاتفاقية لوضع أهداف للتنوع البيولوجى، وتحديد الالتزامات الوطنية للدول، ووضع المبادئ العامة لتعريف الجمهور بتلك الالتزامات وفهمها جيدًا.

وأعربت السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية، كريستيانا بالمر، عن سعادتها بالعمل مع دولتين كبيرتين كمصر والصين من أجل حماية التنوع البيولوجى، مشيرة إلى أن المؤتمر مجرد بداية لإلهام وتشجيع الناس، وخلق أجندة العمل التى تراعى التنوع البيولوجى لدى الحكومات ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة، وأنه سيكون هناك نهج تحولى من خلال تغيير طرق التعامل القديمة مع قضايا التنوع البيولوجى.

وعلى هامش المؤتمر، افتتحت وزيرة البيئة خيمة مجلس تقارب الثقافات والحوار المجتمعى داخل وخارج مصر، والتى تهدف إلى إقامة حوار مجتمعى لتبادل ونشر الخبرات الرائدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى بين المستفيدين والحضور من داخل وخارج مصر أو بالمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وتضم خيمة مجلس المشروعات التابعة للبرنامج المنح الصغيرة لحماية التنوع البيولوجى، ومنها جمعيات حماية الطيور والنباتات والمراعى، وكذلك جمعيات الحفاظ على التراث التقليدى والثقافى، علاوة على الابتكارات والتكنولوجيا المستخدمة فى حماية التنوع البيولوجى.

وفى السياق نفسه، أعلنت مدير المشروع، المهندسة ميسون نبيل، قيام وزارة البيئة بإنشاء آلية خاصة تمكن الأفراد من التقدم إليها بشكل مباشر والحصول على دعم مالى لتوفيق أوضاعهم البيئية، مستعرضة خلال ندوة «فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالى المصرى» ونظم مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، الخبرات المشتركة والشراكات بين الوزارة لنشر ثقافة الاستثمار فى مجال تحسين وحماية البيئة، خاصة بالنسبة للشركات الملوثة للبيئة والتى تهتم بالدرجة الأولى بقيام قطاع البنوك بتوفير الدعم المالى للشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها البيئية وذلك من خلال تقديم حزم تمويل ميسرة سواء بدءًا من اشتراطات التقدم وحتى مدد السداد.

يذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى نجح فى إرساء مفهوم الاستثمار بمجال حماية وتحسين البيئة وذلك فى فترة زمنية كان من الصعب فيها تقدم أى شركة للحصول على قرض مالى لتطوير وضعها البيئى بما يتوافق مع متطلبات القانون وبصورة تحافظ على البيئة من خلال منح الشركات قروض مالية بشروط ميسرة مع إعطاء منحة من نسبة القرض قد تصل إلى 30%، وذلك تشجيعًا للشركات للاتجاه نحو الاستثمار فى تحسين البيئة. وساهمت هذه الآلية فى خفض أحجام التلوث، خاصة فى المناطق الأكثر تلوثًا، فضلًا عن خلق العديد من فرص العمل الجديدة، وكذلك استدامة الفرص القديمة والتى كانت مهددة بسبب احتمالية غلق المنشأة.