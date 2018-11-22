شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يعرض خطة الوزارة أمام "اقتصادية البرلمان" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال الأسبوع المُقبل، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات على مدار الأسبوع، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.

وأوضح العربى، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستستمع خلال الأسبوع لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حيث سيعرض برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويشرح رؤيته للتعامل مع ملف قطاع الأعمال العام وكيفية النهوض به وتطوير شركاته وإعادة هيكلتها.

وأضاف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش أيضًا قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن منحة قدرها 3.7 مليون دولار مُقدمة من دولة الدنمارك للمنظمة الدولية، وقررت المنظمة منحها للحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة.

وفى اليوم نفسه، تناقش اللجنة الاقتصادية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى مع الصين الشعبية، بمنحة قدرها 100 مليون يوان صينى، ما يعادل 14.4 مليون دولار.

وأشار العربى، إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار، منوهًا إلى أنه مشروع قانون جديد وليس تعديلاً على قانون الاستثمار كما يعتقد البعض.

وأوضح العربى، أن فلسفة المشروع ترتكز على إحالة موضوعات كانت خارج نطاق قانون الاستثمار إلى هاتين المادتين من القانون، منها على سبيل المثال شركات قطاع الأعمال العام التى عادت إلى الدولة بأحكام قضائية والمشكلات العالقة الناتجة عنها إلى اللجان المنصوص عليها بالمادتين السابق الإشارة لهما.