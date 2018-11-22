شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيلفى محمد بن زايد مع طالب إماراتى وتوجيه رسالة إلى والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء عددٍ من الطلبة الإماراتيين فى الجامعات الفرنسية.

وقال بن زايد: "سعدت بلقاء عدد من طلبتنا الدارسين فى الجامعات الفرنسية، كلمتى لهم أن التعليم رهان المستقبل، فواصلوا خطاكم بدافعية أكبر نحو تحقيق طموحات الوطن وأمانيكم، بالمثابرة على التعلم المستمر".

وأضاف بن زايد: "نحرص دائمًا على توفير الحاضنات التعليمية المرموقة لتمكين طلبتنا من أفضل العلوم والمعارف".



محمد بن زايد

وفى مقطع فيديو نشره أحد الطلاب، ظهر بن زايد وهو يلتقط سيلفى مع أحد الطلبة، سائلاً الطالب عن اسم ابيه، وبادر بتوجيه رساله إليه عبر الفيديو، قائلاً: "نفتخر بابنك.. ربنا يوفقه ويحفظه ويبارك فيه".