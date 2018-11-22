شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هانى شاكر يُحيى حفلًا غنائيًا بجامعة القاهرة.. وحضور كثيف للطلبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا بجامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في إطار موسمها الثقافى والفنى، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وحضورًا كثيفًا من طلبة جامعة القاهرة.
بدأ هانى شاكر الحفل بأغنية "يا أحلى اسم فى الوجود يامصر"، و"فينك من بدرى"، ثم أغنية "لو هتسهر كل ليلة"، ويقدم هانى شاكر باقة من أغانيه المعروفة خلال الحفل.
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