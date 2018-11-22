أخبار مصر | فريق أزهريون على المنهج ينظم ندوة بعنوان مولد سيد الخلق

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نظم فريق أزهريون على المنهج، ندوة بعنوان مولد سيد الخلق، بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس، بأحد قاعات كلية أصول الدين.

ودعي للتحدث فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس عمداء الكليات وحوالي 500 طالب بمختلف الكليات.