أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الأنشطة بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الأنشطة بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية بمدينة الشروق بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور بعض قيادات الحزب تم خلالها الإعلان عن فوز 5 من الأمهات المثاليات برحلات عمرة مجانية، أعقبها افتتاح مقر الحزب وتوزيع حلوي المولد وكمية من البطاطين بذات المدينة، كما تم تنظيم ندوة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزب بقاعة نادي حوان الرياضي.

ويتعزم الحزب اليوم، افتتاح أخد مقراته بمنطقة الحي الثاني بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، وتم توجيه الدعوة للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وكذلك بعض الشخصيات لحضور الافتتاح.

كما يعتزم الحزب تنظيم ماراثون للدرجات بمنطقة مصر الجديدة بمشاركة بعض شباب الحزب انطلاقًا من شارع الأهرام، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات التأمينية.