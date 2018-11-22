شكرا لقرائتكم خبر عن فى لفتة طيبة.. شاهد العاهل السعودى يستقبل طفلة بعد بكائها لمقابلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة طيبة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل خادم الحرمين طفلة من محافظة القريات بعد انتشار فيديو لها وهى تبكى وتطالب بلقاءه.

وظهرت الطفلة أثناء استقبالها من قبل خادم الحرمين، وهى تجرى مسرعة نحو العاهل السعودى، الذى بدوره احتضنها وقبّلها وابتسم لها فى لمسة أبوية حانية.



الملك فى استقبال الطفلة

وغادر العاهل السعودى مساء الأربعاء منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان فى وداعه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية فى منطقة الجوف، وعدد من أهالى وأعيان المنطقة.