شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير علمى يؤكد بحلول عام 2030 لن يجد نصف مرضى السكرى الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير علمى عن مرض السكرى من النقص العالمى فى الأنسولين فى المستقبل بسبب زيادة أعداد المرضى، حيث أكد التقرير العلمى بوجود زيادة عدد المرضى بحلول عام 2030 إلى 511 مليون مريض.
ووفق التقرير الذى بثتة قناة "الغد" الأخبارية، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، لن يتمكن نصف مرضى السكرى من الحصول على الأنسولين الذى يبقى العديد من مرضى السكرى على قيد الحياة.
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