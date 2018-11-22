شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر لاتحاد عمال مصر بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، المؤتمر العمالى الموسع بالإسكندرية بحضور النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال والمهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد لشؤون التدريب والتثقيف وعدد من القيادات العمالية.

ويهدف المؤتمر الذى يضم أعضاء اللجان النقابية بالمحافظة إلى إقرار خطة للتحرك النقابى الفاعل داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين والعملية الانتاجية لإيجاد الحلول الفورية لها، إضافة إلى البدء فى تنفيذ برامج لتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة والذين يمثلون نسبة 40 % من قوة العمل فى مصر.