أخبار مصر | مذكرة تفاهم بين "المركز المصري" و"العربي للتشغيل والصيانة" لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة تفاهم بين "المركز المصري" و"العربي للتشغيل والصيانة" لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية برئاسة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس الأمناء مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (السعودية) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين للارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة سعيًا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في الآليات العملية والتعليمية الشاملة ولتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

وتتضمن المذكرة التي وقعت بين المؤسستين في العاصمة المصرية القاهرة على حوالي 23 مادة شاملة لكافة مجالات العمل والتعاون المشترك منها العملة على تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة وكذلك جلب التطور التقني من الدول المتقدمة وتوطينها في البلدان العربية بهدف تطوير الأداء المهني، فضلًا عن إيجاد حلول تصب في مصلحة تخفيف الكلفة الاقتصادية العالية للصيانة والبحث عن الحلول الناجعة والحديثة والمتطورة إضافة للعمل المستمر على توفير منصة أساسية لممثلي القطاعين العام والخاص والمطورين إلى جانب كبار خبراء الصيانة للتباحث حول الحلول للمشاكل التي تواجه عملية تطوير قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية.

كما أوصت المذكرة لضرورة بحث أوجه الشراكة المستقبلية وأطر التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالشؤون التشريعية والرقابية ذات الطابع المهني المتعلق بشؤون الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول وذلك لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل دور إدارة تلك الأصول.

كما تضمنت نصوص المذكرة العمل على تعزيز ونشر الوعي العام بأهمية أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج في المصانع والشركات ومرافق الخدمات وبين جميع فئات ملس التعاون الخليجي والدول العربية.