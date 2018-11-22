شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي لأشرف عبدالباقي: «كفاية فلوس وقدّم فن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان الكبير محمد صبحي عن استيائه من تصريحات الممثل أشرف عبدالباقي التي وصف فيها المسرح بأنه «ستارة وكرسي»، والتي انطوت على سخرية من «صبحي» نفسه.

وقال في لقائه مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي»، مساء الأربعاء: «يا أشرف مش عيب إنك تقدم اسكتشات، مش دي المشكلة، لكن عيب تقول إن محمد صبحي مسيطر على ممثليه».

وأضاف: «إحنا مش في قهوة، إحنا في مصير بلد بتتبني وإنسان بيتبني، وأقولك: هناك شخصية نقدية عربية تساءلت: كيف تسمون هذا مسرح مصر؟».

ورفض «صبحي» إطلاق اسم مسرح مصر على عروض «عبدالباقي» وفرقته، وقال: «لأ عيب، أنا لو هسمي فرقتي مسرح مصر أنا هتوضأ كل يوم، من غير الصلاة».

واعتبر أنه «نتاج جيل من رواد وعظماء أعطوا لمصر سمعتها، لما يبقى عبدالناصر في المغرب وواحد يعترض موكبه ويقول له سلم لي على إسماعيل ياسين، يبقى الفن زاد مصر قيمة».

وتابع: «لما نعمل فلوس يبقى كفاية ونعمل فن، هناك فنانين قاعدين في البيوت من غير شغل عشان كرامتهم، مش عايزين يبتذلوا نفسهم، لكن لو أنت عملت فلوس كتير يبقى عيب عليك في عصر الاستنفار في مصر، كفاية وأقدم بقى فن».