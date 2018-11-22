شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف لـ"كل يوم" رد فعل "مبارك" عندما قلده فى "ماما أمريكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد صبحى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قدم أشياءً عظيمة لمصر حتى عام 1997، وعقب ذلك وقعت بعض المتغيرات مثل التوريث وهو الأمر الذى أغضب الشعب المصرى، وتابع: "أنا بحب حسنى مبارك وما زلت أحبه ولا أستطيع أن أنكر بطولاته ووجوده، ولكن لديه عيوب، مثل أى عصر مثل عبد الناصر والسادات". وأضاف "صبحى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أن الرئيس حسنى مبارك لم يغضب عندما قمت بتقليده فى مسرحية "ماما أمريكا"، ولم يحدثنى أحد عن ذلك، لافتاً إلى أنه لم يقم بتقليد الرئيس الأسبق خارج مصر مطلقاً.

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