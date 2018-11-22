شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قرارا للحكومة فى اجتماعها.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "11 قرارا للحكومة فى اجتماعها أمس"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل 11 قرارا للحكومة فى اجتماعها.. أبرزها: توجيه رسوم تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق الجمعيات الأهلية.. صرف مساعدة مالية 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنيا الإرهابى.. وتعديل أحكام «الضريبة على الدخل».





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..ـ يا فضيلة الإمام.. ليست معركة إنكار السنة لكنها حرب إنقاذ الإسلام من لصوص التأويل والتفسير.. كلمة الرئيس فرصة لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة السنة من محتكرى تفسيرها لخدمة المتطرفين.. شيوخ التطرف اختطفوا السنة ومنحوا أحدهم لقب أعلم أهل الأرض والأزهر مشغول بمعارك مع القرآنيين

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ـ 11 قرارا للحكومة فى اجتماعها أمس.. أبرزها: توجيه رسوم تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق الجمعيات الأهلية.. صرف مساعدة مالية 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنيا الإرهابى.. وتعديل أحكام «الضريبة على الدخل»





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