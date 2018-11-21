شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إنهاء أزمة احتجاز 16 مصريًا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم التنسيق والتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق سراح 16 شابًا مصريًا محتجزين بليبيا من أبناء قرية الهرده بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا بالفعل إنهاء أزمة احتجازهم.

كان الشباب، بحسب بيان، الأربعاء، قد تم احتجازهم بمدينة طبرق الليبية من قبل مقاولين ليبيين لخلاف مالي نشب بينهم وبين عامل مصري يتهمونه بالحصول على 120 ألف دينار ليبي بما يعادل 450 ألف جنيه مصري وقام بمغادرة ليبيا، وعليه عمد هؤلاء المقاولون باحتجاز العمال المصريين الستة عشر، رافضين إطلاق سراحهم حتى سداد هذا المبلغ، وذلك بحسب معلومات بعض المصادر، بينما أطلق العمال المصريون استغاثتهم بمحافظ كفر الشيخ ووزير الخارجية لإطلاق سراحهم حفاظًا على حياتهم.

وكان محافظ كفر الشيخ أعلن عن إجراء مفاوضات للإفراج عن العمال المحتجزين، والتي بدأت منذ عملية الاحتجاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والجهات الأخرى المعنية، حتى تم إنهاء أزمة احتجازهم.