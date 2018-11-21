شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مبارك لم يكن مغرمًا بالظهور في التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الكثير من الأخبار التي تحدث في مصر نقلتها قنوات عالمية قبل التليفزيون المصري.

وأضاف «الفقي» خلال لقائيه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لم يكن مغرمًا بالظهور في التليفزيون، إلا إنه كان متابعًا جيدًا لما ينقل عنه.

وأوضح المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن خروج «مبارك» في حادث الأمن المركزي على التليفزيون المصري كان بنصيحة من شعراوي جمعة، لافتًا إلى أن سياسة «الرقص على السلم» سياسة فاشلة في إتاحة الحريات، مؤكدًا أنه لابد من إتاحتها كاملة أو إغلاق الباب أمامها.