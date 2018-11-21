شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية سطو مسلح على محطة كهرباء غرب أسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أفراد الأمن الإداري بشركة كهرباء غرب أسيوط «البخارية» من التصدي لهجوم تشكيل عصابي على المحطة لسرقة كابلات الكهرباء.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء رضا غالي، مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أوراسكوم، يفيد بقيام مجهولين بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل محطة كهرباء غرب أسيوط البخارية بقرية جحدم دائرة مركز منفلوط، وفور اكتشاف أمرهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب أفراد الأمن وفروا هاربين.

وعلى الفور انتقل مدير الأمن، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إلى موقع الحادث لبحث البلاغ.

وبالمعاينة والتحريات وسؤال العاملين تبين قيام مجهولين بمحاولة التسلل إلى داخل المحطة لسرقة كابلات الكهرباء، وبعد أن اكتشف أفراد الأمن وجودهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب العاملين وفروا هاربين دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة وتكثيف جهود البحث لضبط مرتكبي الحادث واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات وأخطر المعمل الجنائي.