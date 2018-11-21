شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يحيل المسؤولين عن «صرف المجارى بالبحر» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، الأربعاء، بإزالة تعديات أحد المقاولين، الذى كان يحاول حفر مجرى لصرف مياه الصرف الصحى على كورنيش البحر فى منطقة العوام بالمدينة، وذلك فور إبلاغ المحافظ بالواقعة، كما أمر بتحرير محاضر فورية للمخالف ومصادرة المعدات وإغلاق المجرى. كما وجه المحافظ الجهات المختصة باتخاذ أقصى الإجراءات والعقوبات اللازمة تجاه محاولة الاعتداء على مياه البحر، حيث قام تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، بالتوجه على رأس لجنة خاصة أمر المحافظ بتشكيلها إلى مكان الواقعة والإشراف على غلق المجرى وإزالة المخالفة.

كما أحال «الغرابلى» مسؤولى شركة المياه والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسى مطروح، للتحقيق. وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أى اعتداء على حرمة مياه البحر، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات الرادعة تجاه المتسببين فى إفساد البيئة والتأثير على طبيعة مياه البحر المميزة بالمحافظة والمملوكة للدولة والتى لا يجوز الاعتداء عليها، خصوصاً أنها مصدر دخل أساسى لأبناء المحافظة فى فصل الصيف، ومن يمسها فكأنما يضر بأرزاق أهالى المحافظة، و«هذا ما لا أرضى عنه ولا أسكت عنه أبداً». فى المقابل، قال سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن أحد الأشخاص كان ينقل مياه الأمطار التى تجمعت إلى البحر وليست مياه صرف صحى.