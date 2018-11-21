شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير المالية يكشف موعد إلغاء الجمارك على السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الجمارك على السيارات ستطبق في يناير المقبل.

وتابع عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مصلحة الجمارك تنتظر تلقي الإخطارات الرسمية لتنفيذ الاتفاقية، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الصناعة القرار قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك: «سيتم إزالة إلغاء الضرائب الجمركية على السيارات بمجموع 3 شرائح مجمعة، حيث ستحذف من الخزانة العامة للدولة بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه«.