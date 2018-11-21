شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تدعم مبادرة لتدوير المخلفات الإلكترونية في مؤتمر التنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس كريم دبوس، صاحب مبادرة «E لتدوير المخلفات الإلكترونية» خلال مؤتمر التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ.

وأعلن «دبوس»، خلال اللقاء، الأربعاء، إعداد تطبيق يعمل على إعادة الأجهزة المستعملة لبعض الشركات الصناعية وإصلاحها وإعادة استخدامها لضمان تقليل المخلفات الإلكترونية.

تهدف المبادرة إلى حماية البيئة من المخلفات بإعادة استخدامها كاملة أو باستخدام الأجزاء الصالحة منها وإفادة المجتمع وضمان استدامة الاستخدام.

رحبت الوزيرة بالمبادرة وأكدت استعدادها لتقديم كل الدعم لها علاوة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.