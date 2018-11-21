شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو دول العالم للاحتذاء بمبادرة القضاء على «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شهادة منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي حول مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.

وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أعلنا الكشف عن 10 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى، التي شملت نزلاء السجون أيضا ومجندي معسكرات الأمن المركزي»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لفحص طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية بالتنسيق مع وزارة التعليم ومشيخة الأزهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: «الفئات الأكثر مشاركة تراوحت بين 26 و30 عاماً»، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن إصابة 422 ألف حالة بفيروس سي بنسبة 50%، حيث تم توجيهم لمراكز العلاج.

واستطرد مجاهد: «المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن بينها القاهرة»، مناشدا جميع المواطنين بالمشاركة في المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها لإنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي، معلقاً «فحص 10 ملايين مواطن مفاجأة ونسبة الإصابة أقل من المتوقع، لكن نسبة الإصابة بالسمنة أكثر من المتوقع».

وأشار مجاهد إلى أنه تم إحالة جميع الحالات المصابة بالضغط والسكر للحصول على العلاج بالمجان مدى الحياة، داعيا جميع الدول إلى الاحتذاء بمبادرة القضاء على فيروس سي.