شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من موجة من الطقس السئ متوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل ، ينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة على مدار الـ96 ساعة القادمة كما يلى. 1- تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدا يوم غدا الخميس وتستمر للأحد المقبل. 2- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد. 3- تمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين غدا. 4- الموجة تبلغ ذروتها يومى الجمعة والسبت وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء. 5- يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام. 6- يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا. 7- تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والاتربه علي شمال الصعيد. 8- نشاط الرياح يؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر. 9- من المنتظر أن تخف حدة هذه الامطار يوم الأحد المقبل. 10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية . 11 - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحـــل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درحة مئوية. 12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية 13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظـات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية. 14 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية. 15 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية.

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