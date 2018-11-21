شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تبدأ الإعداد المبكر للجناح المصرى فى بورصة برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن الاجتماعات التحضيرية للمشاركة فى بورصة برلين للسياحة الدولية والتى تُعقد فى مارس من كل عام انطلقت من الآن، لافتة إلى أن المشاركة المصرية ستكون على نفس المستوى الذى تم خلال بورصة لندن للسياحة الدولية WTM والتى عٌقدت بداية نوفمبر الجارى.

وقدمت الوزيرة فى لقاء إعلامى مساء اليوم عرضا مفصلا حول أحدث التقنيات التى تم استخدامها فى تجهيز الجناح المصرى ببورصة لندن، لافتة إلى أن الانطباعات حول الجناح المصرى كانت جيدة جدا، مؤكدة أن جميع الشركات السياحية التى ألتقت بهم على هامش البورصة تبحث عن زيادة أعمالها فى مصر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن زيادة أعداد السائحين بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران 2018 / 2019، كانت عوامل جذب هامة لكبرى الشركات السياحية.