مصر | ننشر صور ضبط 9 أطنان زيوت طعام فاسدة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صور ضبط 9 أطنان زيوت طعام فاسدة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صور أطنان السلع الغذائية المضبوطة داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الهرم.

كان استهدف ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مخزن سلع غذائية غير مرخص بمنطقة الهرم، وضبط داخله 9 أطنان 'زيت طعام، خل، طحينة'، مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

كانت قد وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مخزن غير مرخص بمنطقة الهرم، بتجميع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووضع تواريخ صلاحية جديدة، وإعادة بيعها مرة أخري، محققًا من ذلك أرباح مادية هائلة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد قوة أمنية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، واستهداف المخزن المشار إليه، وضبط داخله 9 أطنان و340 كجم، 'زيت طعام، خل، طحينة' غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.