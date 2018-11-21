أخبار مصر | نقيب الصيادلة يناقش ملف الضرائب.. ويخصص رقم "واتس آب" لاستقبال الشكاوى‎

اجتمع الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، مع الدكتور أحمد فرغلى، خبير الضرائب، ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية والضريبية "آجاك"، واللجنة المكلفة بمتابعة ملف الضرائب بالنقابة، بحضور الدكتور أحمد صلاح مقرر اللجنة، وعضو المجلس، والدكتور مصطفى سلام، نقيب المنوفية، والدكتور محمد فهمى، نقيب كفر الشيخ، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بأسيوط والأقصر ودمياط، لمناقشة ملف الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، ووضع تصور وحلول لكافة المشاكل التي تواجه الصيادلة مع مصلحة الضرائب خلال إعداد الإقرار الضريبي السنوى.

وقال نقيب عام الصيادلة، إنه تم التعاقد مع شركة "آجاك"، لعمل مسودة اتفاقية للضرائب على الدخل وآخري لضريبة القيمة المضافة فى ضوء مقترحات اللجنة، مشيراً إلى إنه سيتواجد ممثلين للشركة بمقر النقابة يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 وحتى 7 مساءً، وتم تخصيص رقم 01009488818 لتلقى الشكاوى على الواتس آب أو عن طريق الإيميل gmail.com) @Agacsayadla )، ويتم الرد على كافة الاستفسارات خلال 3 أيام.

كما وعد عبيد، بحل الموضوع بشكل يسعد جموع الصيادلة فيما يخص الضرائب، ومن المنتظر أن يقوم النقيب العام بعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها خلال الأيام المقبلة.