أخبار مصر | "أبوشقة" يفصل 6 قيادات من حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يفصل 6 قيادات من حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الوفد بيانًا رسميًا برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مُعلنا فيه فصل كل من "ياسر قورة، محمد الحسينى، محمد ابراهيم، أحمد عطالله، فتحى مرسى، شريف حمودة" استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا بفصلهم؛ لعدم التزامهم الحزبي.

وقال البيان: "بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة محاولات "البعض" لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التي يقوم بها بعض المُرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتي تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر".

وتابع البيان: "وتأكيدًا وتفعيلًا لنصوص اللائحة التي تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته، قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد فصل عدد من هؤلاء المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي محاولين تشويه الوفد، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عددٍ من الأشخاص يوم الأربعاء 21-11-2018، أصدروا على إثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية".