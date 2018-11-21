أخبار مصر | الحكومة تدرس تسعير الخدمات وأجور الأطباء بالمستشفيات النموذجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تدرس تسعير الخدمات وأجور الأطباء بالمستشفيات النموذجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان إن تلك المستشفيات ستكون أول ربط بين الخدمة الصحية، وجودة الخدمة التي تقدم للمرضى، بهدف إرضاء المرضى وحرصا على سلامتهم، وبما يحفظ آدميتهم، من خلال العلاج في مكان مميز، وعبر خدمة مميزة أيضا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن "الصحة" أرسلت تقريرًا لمجلس الوزراء، حول آلية تسعير الخدمات بتلك المستشفيات، وأيضا أجور الطاقم الطبي والعاملين، بما يجذبهم للعمل في المنظومة، لافتا للتعاون في هذا الشأن مع وزارتي التخطيط والمالية.

وأكد أن الحكومة لازالت تدرس هذا الملف بعناية شديدة، وسيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.