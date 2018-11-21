أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق مبادرة لتوظيف الشباب بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق مبادرة لتوظيف الشباب بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أمانة الجيزة بحزب مستقبل وطن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، عن انطلاق أول حملة وطنية لملتقى التوظيف بالتعاون مع جمعية مستثمر السادس من أكتوبر، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوظيف الشباب برعاية النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أمين عام الحزب بالمحافظة، والمهندس محمد البنا أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وأمين قطاع الأعمال سرور الصباحي.

وتهدف المبادرة إلي توفير فرص العمل الجادة للباحثين عن العمل من الجنسين في جميع القطاعات الصناعية المتخصصة وغير متخصصة في مصانع مدينه السادس من أكتوبر.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى توظيف الشباب الغير فني وتعليمهم وتدريبهم داخل المصانع.