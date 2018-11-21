أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد مبلغ 36 مليون جنيه لصيانة وترميم المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعتمد مبلغ 36 مليون جنيه لصيانة وترميم المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء مبلغ (36,163,500) ستة وثلاثين مليونًا ومائة وثلاثة وستين ألفًا وخمسمائة جنيه)؛ لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2018 – 2019م .

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.