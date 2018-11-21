أخبار مصر | وزارة الصحة تبدأ تدريب أطباء وممرضي المستشفيات النموذجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة تبدأ تدريب أطباء وممرضي المستشفيات النموذجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان، عن العمل بأقصى جهد لخروج المشروع بشكل مشرف، يليق بالدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه بالتوازي مع مرحلة تطوير البنية التحتية والأعمال الهندسية، فإن الوزارة بدأت تدريب الطاقم الطبي على أسلوب العمل وإدارة المنظومة في تلك المستشفيات، لافتا إلى التحضير لتدريبهم في الخارج أيضا، على يد مجموعة من الخبرات والكفاءات الدولية.

وكشف عن وجود عجز في عدد الأطقم الطبية، خاصة التمريض، لذا تحاول الوزارة استكماله من خلال الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم التعالي، وعبر حوافز جديدة تزيد من رغبتهم في العمل بمصر، بدلا من السفر للخارج، أو الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص.