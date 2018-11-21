شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دمياط: المدفن الصحي للقمامة أول تجربة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إن «المدفن الصحي للقمامة أول تجربة في مصر، وتقام في دول أوروبا»، مضيفا: «تلقيت فكرة المدفن الصحي الذي يقوم على وجود عدد من صناديق القمامة تحت الأرض يتم رفعها بنظام الهيدروليك لتفريغها بسيارات المكبس، التي تحملها بدورها لمصنع تدوير القمامة، ووافقت على تنفيذها».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «غرض المدفن لتحقيق بيئة نظيفة، ومظهرها حضاري وجمالي، وتكلفتها متوسطة، فالصندوق يتكلف حوالي 50 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أنه «سنبدأ بالمستشفيات والمدارس، والمناطق ذات الكثافة العالية».

وأكد أن «تجربة التخلص من القمامة صحيًا تطبق لأول مرة في مصر، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تدعمنا بشكل قوي، وهي مرحبة بأي أفكار خارج الصندوق».