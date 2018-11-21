شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق زعيمي عصابة لاستدراج سائقي التوك توك وقتلهم بسوهاج للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها، الخميس، برئاسة المستشار جمال فزاع، أوراق عاطلين اثنين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بعد إدانتهما بقتل 3 أشخاص قائدي عربات «توك توك» في وقائع قتل متفرقة بدائرة مركز جرجا، بالاشتراك مع 3 آخرين، وسرقة عربات «التوك توك» وبيعها واقتسام المبالغ المالية فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

وترجع أحداث القضية إلى مايو من العام الماضي، عندما تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًات متفرقة من مركز شرطة جرجا، بالعثور على جثة مجهولة طافية بترعة بناحية الخلافية، وتبين أنها للمدعو سعد جابر أحمد عبدالله «18 سنة- سائق توك توك»، ويقيم بناحية «بني عيش» بدائرة المركز، وقرر شقيقه غيابه عن المنزل، وتحرر محضر بذلك، والعثور على جثة محمد عبدالعزيز محمد «18 سنة- سائق توك توك»، ويقيم بناحية «خارفة جرجا» بدائرة المركز، ملقاة على حافة ترعة «نجع كرم الشاويش»، وبسؤال والدته «43 سنة- ربة منزل» قررت أن المتوفّى يعمل على «توك توك»، ومتغيب عن المنزل، ولم تحرّر محضر بغيابه، والعثور على جثة على ناصر عز الدين «17 سنة- طالب» ويقيم بناحية «القرعان» بدائرة المركز داخل أرض زراعية بالطريق الغربي بيت علام- المحاسنة بدائرة المركز.

وبمناظرتها تبين وجود آثار دماء بالرأس والأذنين والأنف، وملفوف حول رقبته شال، وقررت والدته «33 سنة- ربة منزل» أنه يعمل على «توك توك»، ومتغيب عن المنزل ولم يحرر محضرًا بغيابه.

وكشفت تحريات ضباط المباحث بقيادة العميدين عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد محمد حامد، رئيس فرع الأمن العام، أن وراء ارتكاب وقائع القتل تشكيلا عصابيا ضم كلا من عنتر عبدالشافي محمد وشهرته النون «20 سنة- عاطل»، والسيد حربي على «21 سنة»، ويقيمان بقرية «الخلافية» بدائرة المركز، بالاشتراك مع 3 آخرين يقيمون بدائرة مركز البلينا.

وأكدت تحريات ضباط فريق البحث قيام الأول والثاني باستدراج المجني عليهم والإجهاز عليهم بالضرب، والتخلص من الجثث، وإلقائهم بالترعة، وقيام الثلاثة الآخرين بالاستيلاء على الدراجات النارية، ومتعلقاتهم الشخصية، والتصرف فيها بالبيع، واقتسامها فيما بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو الوارد سلفًا.

وبإرشادهم تم ضبط 2 دراجة نارية «توك توك» الخاصين بالواقعتين الأولي والثانية، وأجزاء من «التوك توك» الخاص بالواقعة الثالثة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق الأول والثاني إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم لباقي المتهمين.