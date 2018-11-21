شكرا لقرائتكم خبر عن ناظر مدرسة يكرم الطالب بائع الترمس: «يوسف نموذج مشرف لأي مصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أحمد الدسوقي، مدير المدرسة الذي كرم التلميذ يوسف محمد، الذي يبيع ترمس لمساعدة والديه، بالتلميذ، قائلًا: «يوسف نموذج مشرف لأي مصري، وحكاية مشرفة، وفخر لنا بالكامل».

وأشار «الدسوقي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن إلى أنه تقابل معه بالصدفة في أحد الشوارع أثناء بيع الترمس بعد انتهاء اليوم الدراسي، وقرر تكريمه، وبالفعل قام بتكريمه في طابور الصباح أمام زملائه.

وأوضح أن التلميذ في الصف الثاني الابتدائي، معقبًا: «يوسف فخر لنا بالكامل، وحاجة مشرفة».