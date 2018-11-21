شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مقابر ومعابد التاريخ الفرعوني شاهدة على تدينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر من الدول التي يعد تاريخها مقدسًا لأنه مرتبط بالعبادة والأبدية؛ فالتاريخ الفرعوني الذي ترك لنا مقابر ومعابد شاهدة على تدينه هو تاريخ مقدس، وأخناتون هو أول من نادى بفكرة الإله الواحد.

وأعرب البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية التي عقدها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مساء الأربعاء، عن سعادته بتدشين الكاتدرائية المرقسية يوم الأحد الماضي بحضور أغلبية أعضاء المجمع المقدس من مصر وخارجها، وهو بمثابة صفحة جديدة للتاريخ، لافتًا إلى أنه تم اليوم ختام أعمال السيمنار الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من أعضاء المجمع المقدس والذي استمر لمدة 3 أيام.

وقال البابا إنه تم اختيار شعار «كنيسة مصر تاريخ وفخر» ليكون عنوان الاحتفالية التي شهدتها الكاتدرائية في حفل التدشين المهيب الذي حضره جموع كبيرة من الكهنة والشعب.

وأضاف أن التاريخ هو حياة الإنسان وهو يعطى قوة للإنسان، وأنه عندما يتولى الإنسان أي منصب لابد أن يعرف تاريخ المكان الذي يحيا فيه ويقوده، لذلك معرفة التاريخ هي معرفة للحياة.