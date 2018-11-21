شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: لا توجد أي موانع قانونية لتصدير القطط والكلاب للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه «لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب إلى أي دولة بالعالم».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لأول مرة يتم تصدير القطط والكلاب للخارج، ولا يوجد ما يمنع ذلك، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أجرت الفحوصات لتلك الحيوانات للتأكد من مدى صحتها، وخلوها من مرض السعار».

وذكر أن «مصدري القطط والكلاب للخارج عادة لا يكتبون اسم البلدان المصدر لها»، مشيرًا إلى أن الشحنة المصدرة تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.