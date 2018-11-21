شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مهرجان أفلام الهجرة الدولى بمشاركة أكثر من 100 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر مهرجان المنظمة الدولية للهجرة لأفلام الهجرة الدولى السنوى فى الفترة من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2018، وقد تم تصميم هذه الأفلام لتمهيد الطريق لتوسيع نطاق المناقشات حول الهجرة بين الجمهور العام، وتناقش الأفلام موضوعات مهمة حول الهجرة مثل هجرة العمال وإدارة الحدود والأطفال المتنقلين عبر الحدود.

ومن المقرر أن يكون موضوع العام لمهرجان أفلام الهجرة الدولى "الوعد وتحدى الهجرة، والمساهمات الإيجابية التى يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم.

ويتم عرض المهرجان من قبل مكاتب المنظمة الدولية للهجرة فى وقت واحد فى أكثر من 100 دولة فى مصر، وستكون العروض فى مواقع مختلفة، فى كل من القاهرة والإسكندرية.

وقررت إدارة المهرجان أن تكون العروض مجانية والسماح للجمهور بالحضور فى دور السينما والمراكز الثقافية، وجدولة العروض الخاصة فى السفارات والمدارس والشركات، ويشمل الاختيار الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الخيال التى تلبى احتياجات الشباب وكبار الراشدين على حد سواء، وتأسر قصص الأشخاص المتنقلين وتأثير ذلك على المجتمعات التى تستقبلهم.