شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد صرف 36 مليونًا لصيانة وإحلال وتجديد بعض المساجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء، مبلغ (36,163,500) (ستة وثلاثين مليونًا ومائة وثلاثة وستين ألفًا وخمسمائة جنيه) لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
ويأتى القرار ، فى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالى الحالى 2018 – 2019م.
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