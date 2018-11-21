شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى لقتل «العنصر البشري» في الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن «تطوير التعليم في الثانوية يهدف للانتقال من النمرة والامتحانات إلى الفهم والتفوق، ونريد إحداث نقلة ثقافية امتحانات الثانوية العامة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «سيتم تغيير الامتحان الموحد الذي يصيب الطلاب بالهيستريا، ويتم استهلاك جهودنا بتصدير الشائعات وحفنة من البشر تسبب سوء فهم».

وتابع أن «هناك تجربة في أولى ثانوي لإجراء الامتحانات بشكل الكتروني، وتلك المنظومة تكلفت كثيرًا ونسعى لنجاحها، وأول موجه من أجهزة التابلت ستوزع على 4 محافظات خلال أسبوع»، موضحًا أن «الامتحان في نصف العام سيكون ورقيًا، ولكن شكل الأسئلة سيكون مختلفًا عن الأعوام الماضية وسنصحح الامتحانات الكترونيًا، ونحن نسعى لقتل العنصر البشري في وضع الامتحانات لمنع الممارسات الخاطئة، ومنظومة التعليم الجديدة كلفت الدولة كثيرًا».

وأوضح أن «هناك منظومة كاملة من القوانين والبدائل لحوكمة منظومة الدروس الخصوصية، ونظام الامتحانات الجديد والمنظومة الجديدة السلاح الأول للقضاء على الدروس الخصوصية».