شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة طنطا» تنجح في تصنيع سيارة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت كلية الهندسة جامعة طنطا في تصنيع أول سيارة كهربية بالكامل لجامعة طنطا، تحت الإشراف العلمي للدكتور عبدالسلام أحمد عبدالسلام، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية.

وحضر اختبار تشغيل السيارة الكهربية بكلية الهندسة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والدكتور عصام الدين محمد رشاد رئيس قسم هندسة القوي والآلات الكهربية.

من جانبه عبر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن مدى فخره بصناعة أول سيارة كهربية بالكامل بكلية الهندسة بالجامعة التي تعد انطلاقة جديدة للتطور في مجالات تكنولوجيا السيارات الكهربية ونموذج لإمكانية تطبيق البحث العلمي في الواقع العملي الذي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، كما أكد سيادته على أن الجامعة تسعى جاهدة لتشجيع ودعم السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التطوير والتميز في شتى المجالات.

وذكر الدكتور عبدالسلام أحمد عبدالسلام المشرف العلمي على صناعة السيارة بالكلية أنه يجري العمل على تصميم وتصنيع النموذج الأحدث للسيارة الكهربية بمواصفات أكثر تطورًا، لتكون بذلك قادرة على منافسة مثيلتها التي يتم استيرادها من الخارج من حيث المواصفات والسعر.

جدير بالذكر أنه تم تصنيع السيارة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع وبدعم مالي من جامعة طنطا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ونقابة المهندسين بالغربية.