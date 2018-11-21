شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: طرح 7 مجمعات استهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أفضل للمستهلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن «طرح 7 مجمعات استهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمة أفضل للمستهلك، وإن غرض تلك المنافذ توصيل السلع للمستهلك بسعر تنافسي، وجودة عالية».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشراكة تهدف لزيادة السلة السلعية، والأسعار ستكون أفضل، والغرض رفع كفاءة السوق، وتقدم خدمة جيدة للمستهلك المصري»، مشيرًا إلى أن «الوزارة لديها 1259 جمعية استهلاكية، وجمعيتي تصل لـ4 آلاف منفذ، وكلها منافذ مسخرة لخدمة المستهلك».

وأوضح أن «عمل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إتاحة أكبر للسلع، وأن السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض المجمعات الحكومية يعد إضافة للحكومة، ولا ينتقص منها»، مشيرًا إلى أن «النظام تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، فالامتلاك للحكومة، والإدارة للقطاع الخاص، وهذا لا يسمى خصخصة».

وتابع أن «فنادق الدولة تدار من قبل شركات عالمية، وتلك التجربة ناجحة وتعظم من أصول الدولة، وتقدم خدمة للمواطنين بشكل أفضل، والشراكة مع القطاع الخاص في المجمعات الاستهلاكية يمثل استغلال أمثل لأصول الدولة لصالح المواطن والمستثمر والحكومة».