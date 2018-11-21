شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لسفير اليابان: نتطلع لمزيد من الاستثمارات للسوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأربعاء، أن العلاقات بين مصر واليابان قوية ومتميزة في مختلف المجالات.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبدالعال أعرب خلال استقباله بمكتبه الأربعاء، سفير اليابان لدى مصر، عن تمنياته له بالتوفيق في بداية مهام عمله كسفير جديد لبلاده بالقاهرة.

كما أكد عبدالعال أن القيادة السياسية المصرية تسعى للاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التعليم، وهو ما تمثل في افتتاح 100 مدرسة يابانية في مصر، داعيًا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري الواعد.

كما دعا عبدالعال إلى زيادة أعداد السائحين اليابانيين القادمين إلى مصر، للتمتع بما تملكه مصر من آثار شاهدة على حضارة عريقة.

وقدم رئيس مجلس النواب الشكر إلى اليابان فيما يتعلق بالمساعدات المالية والفنية التي تقدمها إلى مصر، خاصة دورها المهم في بناء المتحف المصري الكبير المتوقع افتتاحه في 2020.

بدوره، أكد السفير الياباني حرص بلاده على الحفاظ على علاقات طيبة وقوية مع دولة ذات ثقل وحجم إقليمي مثل مصر، منوهًا بأن اليابان تسعى إلى زيادة استثماراتها في مصر والتعاون مع الدولة المصرية في المجالات جميع.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان وإلقاءه كلمة أمام البرلمان الياباني كان لها أكبر الأثر وتركت انطباعًا مبهرًا لدى النواب اليابانيين والشعب الياباني، كما أن العلاقات البرلمانية بين البلدين متميزة وتشهد المزيد من التطور منذ زيارة رئيس مجلس النواب إلى اليابان، والتي أعقبها زيارة لرئيس مجلس المستشارين الياباني إلى مصر.