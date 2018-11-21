شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر: الاستثمار فى مصر ازداد بالآونة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الاستثمارات زادت فى مصر خلال الآونة الأخيرة وبعد صدور قانون الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا يؤدى لانخفاضه فى مصر أيضا، لأن كل الدول تتأثر بما يحدث عالميا، مستطردة: "نصيب مصر زاد 35 % بالمقارنة بالعام الماضى".

وتابعت: "نعيش فى جو تنافسى، وكل دولة حريصة على أن تقدم كل الحوافز والدعم لبلدها، ونحن نعطى أولوية للمستثمر المصرى الخاص، وإجمالى الاستثمار الخاص فى ازدياد، وننظر للاستثمار الكلى الذى زاد 50%، ونؤكد أن الاستثمار الخاص والمجتمع المدنى لهما دور كبير، حيث نتحدث عن المشاركة، الأمم المتحدة فى الأول كانت تنظر للمرأة، حاليا أيضا تنظر للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأنا لا يهمنى الاستثمار الأجنبى فقط، يهنما كل المستثمرين المصرى قبل الأجنبى المهم يوفر فرص عمل ويدفع الاقتصاد المصرى للأمام".

كما أكدت وزيرة الاستثمار، على أن الترويج والدعاية للمشروعات الاستثمارية ومقومات الاستثمار فى مصر مهم جدا لبلدنا، ويتم الحديث باستمرار عن الإصلاحات، وهناك تطور كبير جدا، مستطردة: "نتطور بصفة يومية، ونجمع كل المشاكل، وتوجد غرفة مركزية فى الوزارة، ونجمع آراء المستثمرين لحل كل المشكلات، ونعيش فى جو تنافسى بالميكنة والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن الاستثمار فى المحافظات مهم وضرورى ليس فقط فى الصعيد ولكن فى سيناء وغيرها، "عايزين سيناء تكون جاذبة أكتر، ونركز أيضا على مطروح، ونستهدف تمويل على مدى طويل 30 سنة لتطوير البنية التحتية، لإن مفيش حد بيستثمر بدون بنية تحتية سليمة، والهدف الرئيسي تحسين دخل ومعيشة المواطن وتوفير فرص عمل".

وتابعت وزيرة الاستثمار: "أدعوكم لحضور مؤتمر أفريقيا الاستثمارى الذى سينعقد أيام 7 و8 و9 ديمسبر ، وياريت النواب ورؤساء اللجان تسجلوا فى المؤتمر".