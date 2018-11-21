أخبار مصر | الإعلان عن مشروع سياحي عالمي بالعلمين الجديدة (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن مشروع سياحي عالمي بالعلمين الجديدة (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والإسكان ومجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن اليوم هو يوم مهم فى السياحة المصرية خاصة لمنطقة العلمين الجديدة، التى تستهدف أن تكون من أبرز المناطق السياحية عالميا طوال العام.

ومن جانبه قال جهاد باخوم العضو المنتدب للشركة إن قرار المشاركة فى هذا المشروع بمصر يمثل أهمية كبيرة ويأتى بعد دراسات مستفيضة، لافتا أن منطقة العلمين تعد من المناطق القليلة فى العالم التى تمتلك المواصفات التى تسمح لها أن تكون مركزا سياحيا من الدرجة الأولى.

وأضاف باخوم أن من خلال هذه الشراكة أصبح لديهم أمل كبير ومسئولية كبيرة؛ لإقامة منتجع سياحى مثالى بالمنطقة ويكون من أهم المراكز السياحية ليس فقط بالبحر المتوسط ولكن بالعالم أجمع، مشيرا إلى أن الشركة لديها مئات الفنادق والمجتمعات بالعالم لذا ننتقى أفضل الأماكن وتقديم افضل الخدمات ذات المستوى العالى، مضيفا أنه سيتم أيضا تقديم الاستفادة لشباب مصر الواعى من خلال التدريب والمشاركة فى العمل بهذا المنتجع العالمى بمنطقة العلمين، متوقعا أن يكون الافتتاح فى القريب العاجل.