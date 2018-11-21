مصر | حبس 3 أفارقة يتاجرون بالعملة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 أفارقة يتاجرون بالعملة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس 3 أفارقة الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى، بمنطقة البساتين، بعد ضبطهم بحوزتهم 8830 دولار و14 ألف جنيه مصرى.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة، ويزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.