مصر | حبس 3 أفارقة يتاجرون بالعملة في البساتين

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تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة، ويزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم استهدافهم وضبطهم أمام شركة الأميرة للصرافة، بمنطقة المعادي الجديدة، وتبين أنهم كل من "ألماها.أ" 28 سنة، تحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، و"جاري.ر" 40 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، و"عدمون.غ" 26 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، في أثناء استقلالهم السيارة رقم 48229 ملاكى الدقهلية ماركة كيا سيراتو "مستأجرة".
كما عثر بحوزتهم على 8830 دولار أمريكى، 14 ألف جنية مصرى، 5 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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