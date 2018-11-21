شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: إخضاع خريجي الطب لامتحان لمزاولة المهنة.. و«الأطباء»: الطالب وأهله طفحوا الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مزاولة مهنة الطب يستهدف تعديل نظام الدراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات دراسة وعامين تدريب امتياز بدلا من عام واحد.

وتابع رضوان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « يجب أن نتطور الآن، فقانون الطب الحالي وضع منذ عام 1954»، «اللي مش بيطور هيموت».

وأضاف رضوان: «القانون يقترح إخضاع خريجي طلاب الطب لامتحان عقب التخرج للتأكد من تأهله لمزاولة المهنة»، مشيرا إلى أن هذا البند من القانون، حيث سيدرب الطلاب على أهمية المعومات التراكمية التي يحصلها خلال دراسته.

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، اعتراضه على البند الخاص بإخضاع خريجي الطب لامتحان لمنحهم رخصة مزاولة المهنة، قائلاً: "معترضون تمام على هذا البند، طالب كلية الطب شبع امتحانات، وطفح الدم هو وأهله».