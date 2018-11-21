شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه السادس: هناك نعمة سمائية تؤازره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا في ختام سيمنار المجمع المقدس السادس الذي اختتم أعماله الأربعاء بدير وادى النطرون.

وقال فيه «نشكر إلهنا الصالح الذي أتى بنا إلى هذه الساعة لننال بركة وفرحة هذه الأيام المقدسة فهو بالحقيقة إِلهُ كُلِّ تَعْزِيَةٍ، الَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلِّ ضِيقَتِنَا، حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نُعَزِّيَ الَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ ضِيقَةٍ بِالتَّعْزِيَةِ الَّتِي نَتَعَزَّى نَحْنُ بِهَا مِنَ الله فبينما تمر الكنيسة ببعض التجارب والضيقات من استشهاد أولادنا وإصابة الكثيرين الذين نصلي من أجل شفاءهم، وفقد البعض أحبائهم وأقاربهم الذين نقدم لهم خالص العزاء على رجاء قيامة رب المجد، يعلن الرب مجده فنهتف»وَلكِنَّنَا فِي هذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا».

وأضاف البيان: «كما نهنئ صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني في عيد جلوس قداسته السادس على كرسي مارمرقس، شاكرين الرب على اختيار السماء لقداسته ليقود الكنيسة في هذا الزمان مقدرين مدى التعب والمجهود الكبير الذي يقوم به قداسة البابا في جميع مجالات الخدمة المتعددة، شاعرين أنه لا بد من أن هناك معونة خاصة ونعمة سمائية تؤازر قداسته لتحقيق كل هذه الإنجازات على المستوى الرعوي والروحي والتدبيري والتنظيمي والإنشائي والمعماري في هذه المدة القصيرة ولعل الاحتفال بمرور خمسين عامًا على افتتاح كاتدرائية القديس العظيم مارمرقس الكبرى بالعباسية وتدشينها في صورتها الرائعة بيد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني ومشاركة أكثر من مائة مطران وأسقف من داخل مصر وخارجها يوم الأحد ٢٠١٨/١١/١٨ لهو أعظم شاهد على هذه الإنجازات الرائعة والنعمة السمائية، وعلامة فارقة في تاريخ كنيستنا المعاصر».

وتابع: «نصلي جميعا أن يمنح الرب قداسة البابا نعمة فوق نعمة، ويعطيه الصحة والقوة والمعونة على الدوام للمزيد من العمل المثمر والمتكاثر مع شركة روح الله القدوس، ضارعين إلى إلهنا الصالح أن يبقى لنا حياة قداسته سنينًا عديدة وأزمنة سلامية مديدة لخدمة الكنيسة وبلادنا المحبوبة مصر وكل العالم».