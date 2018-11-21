شكرا لقرائتكم خبر عن 40% تراجعًا في أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور شهدت موجة من الانخفاض بلغت 40% خلال الأربعاء، موضحًا أن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 1.5 جنيه – 2 جنيه لتصل إلى 3 كيلو جرام بـ10 جنيهات للتجزئة.

وتراجعت أسعار البطاطس لتتراوح ما بين 3.5 – 5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 6- 7 جنيهات.

وأضاف «النجيب»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن الفاصوليا شهدت انخفاضا كبيرا حيث تراوحت أسعارها من 5- 6 جنيهات للكيلو بدلا من 16 جنيهًا في الجملة، لتصل في أسعار التجزئة إلى 8 جنيهات للكيلو، وتراجعت أسعار الجملة في الخيار تراجع من 6 جنيهات إلى 3.5 جنيه للكيلو، لتصل إلى 4.5 جنيها للكيلو في التجزئة، في حين تراجعت أسعار البسلة لتتراوح من 5.5 – 8 جنيهات بدلا من 15 جنيها للكيلو جرام وفقا لأسعار الجملة لتصل إلى 10 جنيهات في أسعار التجزئة.

وأوضح أن أسعار البصل تراجعت لتصل إلى 4.5 جنيها للكيلو الواحد، لتصل لدي تجار التجزئة إلى 6 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الباذنجان من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، لتصل إلى 4 جنيهات لدي تجار التجزئة، بينما تراجعت أسعار السبانخ من 13 جنيها للكيلو إلى 4 جنيهات فقط لتصل إلى 5 جنيهات لتجارة التجزئة، مشيرًا إلى أن أسعار الملوخية تتراوح من 1.5 – 3 جنيهات، لتصل إلى 4.5 جنيها للكيلو في التجزئة، بينما تراجعت أسعار الفلفل الرومي من 6 جنيهات إلى 2.5 جنيها للكيلو جرام حيث بلغت أسعار الفلفل الرومي في التجزئة إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة في سوق العبور أكد رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، أن أسعار الموز تراجع من 10 جنيهات للكيلو جرام إلى 6 جنيهات للكيلو الواح، لتصل في التجزئة إلى 8 جنيهات للكيلو جرام، بينما بلغت أسعار البرتقال 4 جنيهات للكيلو جرام، بسعر 5 جنيهات للكيلو، مقابل انخفاض أسعار اليوسفي التي تراوحت من 4 – 6 جنيهات بدلا من 10 جنيهات لتصل أسعاره في التجزئة إلى 8 جنيهات للكيلو جرام.

وأضاف النجيب، أن أسعار بيع الجوافة في أسواق العبور للخضروات والفاكهة تتراوح من 3 – 6 جنيهات، لتصل إلى 8 جنيهات للكيلو جرام للمستهلك، مقابل تراجع مقابل ذلك في أسعار العنب البلدي من 5 – 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات لأسعار الجملة، لتصل إلى المستهلك إلى 10 جنيهات للتجزئة، بينما تراوحت أسعار بيع الرمان من 2.5 – 4.5 جنيهات لتصل إلى 6 جنيهات لأجود أنواع الرمان المنفلوطي.