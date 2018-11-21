شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يناقش زيادة عدد السائحين للغردقة مع سفير أستونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة بالغردقة زيادة عدد السائحين مع سفير جمهورية أستونيا بالقاهرة ساندر سونا، وكذلك مناقشة توطيد العلاقات بين البلدين وذلك خلال زيارة زيارة السفير للغردقة.

واستعرض محافظ البحر الأحمر إمكانيات المحافظة التي تؤهلها إلى جذب المزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بأفضل طقس دافئ لا تتمتع به دول أوروبا حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات التي تمكن السائح من الاستمتاع بالبحر ودفء الشمس في جميع فصول السنة حيث أشاد السفير بدفء مياه البحر وجمال الطقس وروعة الأسماك والشعاب المرجانية، وأكد قوة العلاقة القوية التي بين مصر وجمهورية أستونيا.

كما تحدث عبدالله عن إحصائيات أعداد السائحين القادمين من جمهورية أستونيا خلال الفترات السابقة مطالبا بمضاعفة الأعداد خلال الفترة القادمة من خلال زيادة أعداد رحلات طيران الشارتر بين البلدين.

وقد وجه المحافظ الدعوة لحضور وفد اعلامى من كافة الصحف والقنوات لزيارة مدن المحافظة ونقل الصورة ومناطق الجمال التي تتمتع بها مدن محافظة البحر الاحمر.

وأشاد السفير الاستوني بالحالة الأمنية بالمحافظة مشيرا إلى انها ليست بالزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة لمدينة الغردقة متطلعا إلى تكرار الزيارة العديد من المرات حيث قال انه يأمل بالاحتفال بعيد الاستقلال الاستونى في المستقبل بمدينة الغردقة، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة.